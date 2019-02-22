مصادر حكومية: ميركل تنتظر دعما عربيا في الخلاف مع واشنطن والصين وروسيا

ذكرت مصادر حكومية في برلين يوم الجمعة أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنتظر دعما من جامعة الدول العربية، للموقف الأوروبي في الخلافات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقالت المصادر ذاتها إن ميركل على قناعة بأنه يتعين على أوروبا أن تلعب دورا أكبر على المستوى العالمي، وأن على الاتحاد الأوروبي الدخول في حوار مع المنطقة، بحسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أنه من المفترض أن تصبح قمة الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية نقطة انطلاق للربط بين العلاقات والاتفاقيات الأوروبية القائمة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وتتوجه المستشارة الألمانية يوم الأحد إلى منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر للمشاركة في أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، والتي تستمر يومين.

وبحسب المصادر الحكومية، من المنتظر مشاركة أكثر من 20 رئيس حكومة من الاتحاد الأوروبي في القمة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يشارك في القمة بسبب التزامات داخلية.

المصدر: د ب أ