ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يتحركون لوقف حالة الطوارئ

قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي مشروع قرار لوقف حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي خواكين كاسترو، الذي بادر إلى إعداد مشروع القرار، أن ترامب أعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية بناء على معلومات كاذبة.

ويهدف مشروع القرار إلى منع ترامب من الحصول على التمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن تصويت المجلس على مشروع القرار سيتم يوم الثلاثاء المقبل، وبعد ذلك سيتعين على مجلس الشيوخ النظر فيه خلال 18 يوما.

ويتوقع الديمقراطيون تمرير المشروع في مجلس النواب، حيث يشكلون الأغلبية. ويسعى كاسترو لحشد الدعم لمشروعه من بين الجمهوريين، الذين يشكلون الأغلبية في مجلس الشيوخ.

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ولكن في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القرار سيكون بإمكان دونالد ترامب استخدام حق الفيتو ضده، وسيحتاج المشروع لثلثي الأصوات في الكونغرس لتجاوز فيتو الرئيس وإلغاء حالة الطوارئ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن يوم 15 فبراير الجاري حالة الطوارئ، ما يسمح له بإيجاد التمويل لبناء الجدار الأمني على الحدود، الأمر الذي أثار اعتراضات من قبل العديد من أعضاء الكونغرس، وخاصة من الديمقراطيين.

المصدر: وكالات