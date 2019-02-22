 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

باريس تعلن مقتل يحيى أبو الهمام أبرز قادة القاعدة في منطقة الساحل

أخبار العالم

باريس تعلن مقتل يحيى أبو الهمام أبرز قادة القاعدة في منطقة الساحل
Reuters / Benoit Tessier
جندي من القوات الفرنسية في مالي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhwv

أعلنت باريس يوم الجمعة أن القوات الفرنسية تمكنت من تصفية أحد أبرز قادة القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، الجزائري "يحيى أبو الهمام".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية "برخان" بمالي قتلوا يوم الخميس زعيم إحدى الجماعات الرئيسية في منطقة الساحل، وهو الجزائري يحيى أبو الهمام.

وقالت الوزيرة إن يحيى أبو الهمام كان الرجل الثاني في "التحالف الجهادي" "مجموعة الدعم للإسلام والمسلمين" (GSIM)، بالإضافة إلى كونه "زعيم إمارة تمبكتو".

وأشارت فلورنس بارلي في البيان إلى أن المجموعة المسلحة "دعم الإسلام والمسلمين" يقودها المالي إياد أغ غالي.

وكلف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائري جمال عكاشة بخلافة عبد الحميد أبو زيد القيادي الرئيسي في هذا التنظيم الذي أكدت فرنسا مقتله عام 2013.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أدولف هتلر يثير نزاعا قضائيا في النمسا لهذا السبب!