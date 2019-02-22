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بيلاروس تعرب عن قلقها وتهدد بالتنسيق مع روسيا في حال نشر صواريخ أمريكية في أوروبا

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بيلاروس تعرب عن قلقها وتهدد بالتنسيق مع روسيا في حال نشر صواريخ أمريكية في أوروبا
Sputnik Михаил Климентьев
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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هددت بيلاروس باللجوء إلى تنسيق ردّها مع روسيا، في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ جديدة في أوروبا، وأعلنت أنها تشعر بقلق شديد من مخاطر نشر صواريخ أمريكية قرب حدودها.

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وقال الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، خلال زيارته اليوم الجمعة الأكاديمية العسكرية: "أخشى أن يستغل الأمريكيون هذه اللحظة، أي انسحابهم الأحادي من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى (PRSMD) للقيام بنشر صواريخ في أوروبا. وعندها سيمسنا هذا الخطر بشكل مباشر ومحدق".

وأكد  الرئيس لوكاشينكو أنه يخطط "للعمل مع روسيا" من أجل أيجاد رد مناسب على ذلك. وأضاف أن "هذا أمرا لا مفر منه، إذا حدث ذلك". كما اعتبر الرئيس البيلاروسي أن أسوأ سيناريو هو نشر صواريخ أمريكية في أراضي أوكرانيا المجاورة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس البيلاروسي مرة أخرى أن مينسك تقف"بشكل قاطع" ضد خرق معاهدة الحد من الأسلحة النووية وتثق في تصريحات موسكو بأنها لم تنتهك هذه المعاهدة.

وازدادت مخاطر نشر أسلحة جديدة في أوروبا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، الموقعة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي عام 1987.

المصدر: نوفوستي

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