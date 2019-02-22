الخارجية الروسية: شركات تابعة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو تدرس تسليح المعارضة الفنزويلية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن شركات تابعة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو تدرس مسألة إرسال شحنة كبيرة من الأسلحة إلى المعارضة في فنزويلا.

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وقالت أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "توجد هناك معلومات تشير إلى أن شركات تابعة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو تدرس مسألة شراء دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر في إحدى بلدان شرق أوروبا لنقلها فيما بعد إلى القوى المعارضة في فنزويلا".

كما أشارت إلى أن الحديث يدور عن مدافع ثقيلة وقاذفات وأنظمة مدافع محمولة وذخائر للأسلحة النارية والمدفعية.

هذا وأضافت أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم هذه الأسلحة للمعارضة في فنزويلا في بداية مارس القادم وتخطط لإشراك شركة "أنطونوف" الأوكرانية في ذلك.

وأوضحت: "من المخطط القيام بإيصال الشحنة إلى فنزويلا مطلع مارس القادم على عدة دفعات عبر أراضي دولة مجاورة وباستخدام طائرات تابعة لشركات نقل دولية".

وتابعت: "لسوء الحظ فإن ما لا يثير الدهشة لدينا، هو وجود أثر أوكراني في هذه التطورات، وخاصة ستستخدم فيها شركة أنطونوف الأوكرانية".

وشددت زاخاروفا على أن الاستفزازات الأمريكية في فنزويلا حال تنفيذها ستؤدي إلى التصعيد الجدي لحدة التوتر والمواجهة في العالم كله.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس