وزير الصناعة الفنزويلي يجري محادثات في موسكو

يزور وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي، موسكو، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في الأوساط الدبلوماسية، أن العيسمي سيلتقي بنظيره الروسي نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، وهما الرئيسان المشاركان في اللجنة الحكومية الثنائية.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع في موسكو أن روسيا تتفاوض مع فنزويلا لإمدادها بشحنات تجارية من الأدوية والمعدات الطبية.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن موسكو ترفض بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.

وتعاني فنزويلا في الآونة الأخيرة نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية، جراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

المصدر: سبوتنيك