بومبيو يوضح سبب منع عودة شابة التحقت بداعش في سوريا إلى أمريكا

أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس قراره رفض عودة شابة من ولاية ألاباما إلى الولايات المتحدة بعد أن التحقت بتنظيم "داعش" في سوريا، وأبدت أسفها ورغبتها بالعودة للبلاد.

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وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، "قد تكون ولدت هنا، لكنها لا تحمل الجنسية الأمريكية ولا يحق لها امتلاكها".

ولفت بومبيو إلى أن الذي يمنع السيدة من حيازة الجنسية الأمريكية هو أن والدها كان دبلوماسيا يمنيا لجأ إلى الولايات المتحدة ويقيم في ألاباما.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أكد منع شابة أمريكية تدعى هدى مثنى عملت في الدعاية للتنظيم المتطرف، من العودة إلى الولايات المتحدة لأنها ليست مواطنة أمريكية.

وتمنح الولايات المتحدة عموما الجنسية لأي شخص يولد على أراضيها، لكن الجنسية لا تمنح بشكل تلقائي لأبناء الدبلوماسيين.

وصرح مسؤول أمريكي في وقت لاحق بأن تحقيقا أجري أظهر أنها لم تكن تملك حق الحصول على جواز سفر، وأضاف "لم يتم تجريد السيدة مثنى من الجنسية لأنها لم تكن مواطنة في أي وقت".

من جهته عرض حسن شلبي محامي هدى مثنى شهادة ميلاد موكلته تظهر أنها مولودة في نيوجيرسي في 1994، وأوضح أن والدها غادر منصبه الدبلوماسي قبل أشهر من ولادتها.

وقال شلبي "إنها مواطنة أمريكية، كانت تحمل جواز سفر صالحا. قد تكون خالفت القانون وفي هذه الحالة، إنها مستعدة لدفع ثمن ذلك". وأضاف أن مثنى تريد إجراءات قانونية ومستعدة للذهاب إلى السجن في حال إدانتها.

وتابع المحامي "لا يمكننا الوصول إلى مرحلة نقوم فيها ببساطة بسحب الجنسية من أولئك الذين ينتهكون القانون. هذه ليست أمريكا. لدينا واحد من أعظم الأنظمة القضائية في العالم وعلينا احترامه".

المصدر: وكالات