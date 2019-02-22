تشاووش أوغلو: من مصلحتنا تعزيز علاقاتنا مع روسيا!

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس أن تعزيز العلاقات التركية مع روسيا يصب في مصلحة بلاده.

وأشار رئيس الدبلوماسية التركية خلال اجتماع لرجال الأعمال بولاية آيدن غربي البلاد، إلى أن الغاز الطبيعي الذي تستورده بلاده من روسيا يغطي 50% من احتياجاتها.

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ووجه تشاووش أوغلو انتقادات للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الدول الغربية حيال تعامل تركيا مع روسيا قائلا: "هناك بعض الدول الأوروبية تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من روسيا، وقد تصل تلك الكميات إلى 80 بالمئة من احتياجات تلك الدول، ورغم ذلك ينتقدون تركيا لتعاملها مع روسيا".

وتابع في هذا السياق قائلا: "أغلب الدول الأعضاء في الناتو تتعامل مع روسيا، ومن ثم ينتقدون تعامل تركيا مع موسكو، فعلى سبيل المثال فإن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ولهذا فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على هذا البلد".

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا تعد واحدة من أهم الدول القادرة على إدارة الأزمات، وأشار في هذا الصدد إلى أن مساعي بلاده أوقفت مقتل الآلاف في سوريا.

وبشأن تنقيب بلاده عن النفط والغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، كشف تشاووش أوغلو أن تركيا ستبدأ خلال الفترة المقبلة، عمليات التنقيب بواسطة سفينتين في محيط جزيرة قبرص.

المصدر: الأناضول