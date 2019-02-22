واشنطن تتوعد بعدم السماح لروسيا والصين بالهيمنة على القطب الشمالي

أعلن قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الأميرال، جيمس فوغو، أن الولايات المتحدة لن تسمح بهيمنة روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي والطريق البحري الشمالي.

ونقلت مجلة "Washington Examiner" عن فوغو أن هذه المنطقة يجب أن تستخدمها بالتساوي كل الدول الأعضاء في المنتدى الدولي "مجلس القطب الشمالي" وأنه لا يحق لأحد الهيمنة فيها.

وقال: "تعتبر روسيا منطقة القطب الشمالي منطقة خاصة لها. لكن هذه المنطقة تعد في حقيقة الأمر أراض دولية، ونهتم بأن تبقى حرة ومفتوحة بالنسبة للجميع".

وأضاف أن الشركات الأمريكية لا تهتم باستخدام الطريق البحري الشمالي، إذ أن عمقه صغير جدا لسير سفنها.

وفي حديثه حول الصين أشار فوغو إلى أن هذه الدولة لا تدخل منتدى "مجلس القطب الشمالي" ولها صفة الدولة المراقبة فيه فقط، لذا لا يحق لها استخدام مياه هذه المنطقة.

و"مجلس القطب الشمالي" هو المنتدى الدولي الذي تم تأسيسه عام 1996 بمبادرة من فنلندا بهدف حماية الطبيعة النادرة لمنطقة القطب الشمالي. ويضم المجلس حاليا الدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج وإيسلندا. وتحمل مجموعة من الدول الأخرى صفة الدول المراقبة في المجلس.

المصدر: نوفوستي