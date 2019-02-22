جيمس بيكر يشكك في رواية رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق عن قطر

شكك وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر، بتصريحات رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير بندر بن سلطان، بشأن دولة قطر، أوردتها صحيفة "إندبندنت" في نسختها العربية.

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ونفى المسؤول الأمريكي الأسبق رواية بندر بن سلطان التي ورد فيها أن جيمس بيكر وصف القطريين أمامه بالأغبياء، وقال له: "دعهم يتعلمون".

Statement of Honorary Chair James A. Baker, III: pic.twitter.com/RjT2LAA2v0 — Baker Institute (@BakerInstitute) February 21, 2019

وقال بيكر في بيان نشره مركز "بيكر" عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، الخميس: "لا أذكر قط في أي وقت مضى أنني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج (1990-1991) أن القطريين أغبياء .. دعهم يتعلمون" .

وكانت صحيفة "إندبندنت العربية" قد نشرت في 19 فبراير الجاري، لقاءً مطولاً على موقعها الإلكترونى، للحلقة الرابعة، من حوارها مع الأمير بندر.

وجاء على لسان بندر: "قال بيكر لي: أخبرت الرئيس جورج بوش (الأب) واتفقنا أن أبلغ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء القطري السابق) إنه لا داعي للانتظار (..)، وكذلك نحن ننتظر رد السعودية (بشأن استضافة القوات الأمريكية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت)".

وتابع رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق روايته قائلا: "ضحكت من تصرف بيكر (بشأن اتصاله مع بن جاسم)، وقلت له: فشلتوا الرجل، فكان رد بيكر عن تصرف القطريين: أغبياء دعهم يتعلمون"، على حد قوله.

المصدر:RT