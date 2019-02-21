"المناورة الكبرى".. الجيش الإيراني سيطلق صواريخ من الغواصات لأول مرة في الخليج

أعلن قائد سلاح البحرية الإيراني الأدميرال حسين خانزادي عن إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية لأول مرة في المناورة الكبرى "الولاية 97" التي تنطلق يوم الجمعة 22 فبراير.

وقال الأدميرال حسين خانزادي، في تصريح لوكالة "إرنا" يوم الخميس، إن مناورات "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش، ستستغرق ثلاثة أيام، في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان إلى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي.

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وصرح بأن المناورات تتضمن أربع مراحل: "في المرحلة الأولى من المناورات تقوم القطع البحرية فوق السطح والغواصات والمروحيات وكافة المعدات والأسلحة بالاستعراض العسكري للاستعداد للانتشار.. وفي الخطوة الثانية، التدريب على حرب بحرية حقيقية".

وأضاف أن جزءا كبيرا من الخطوة الثانية في التمرين مخصص لاستعادة المناطق الساحلية المحتلة من قبل العدو الافتراضي، وتنفيذ عمليات في البحر والبر لمنع تسلل أي تهديد للسواحل الإيرانية.

وأفاد خانزادي بأن الخطوة التالية من المناورات تشمل استعراض القوة، بإطلاق الصواريخ والطوربيدات واستعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة من كل القطع البحرية بما فيها البارجات والفرقاطات والغواصات والمروحيات و طائرات الاستطلاع والمراقبة.

وأكد قائد القوة البحرية للجيش، أنه سيتم خلال المناورات ولأول مرة إطلاق الصواريخ من الغواصات وإجراء تمارين لطائرات بلا طيار وقصف الأهداف من الجو.

كما أشار إلى أن القوات الإيرانية ستتدرب في هذه المناورات على الحرب الإلكترونية لجمع المعطيات من الساحل والبحر.

المصدر: وكالة "إرنا"