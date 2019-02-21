البرازيل.. فتح تحقيق مع نجل الرئيس بولسونارو

أعلنت النيابة العامة البرازيلية عن فتح تحقيق مع السيناتور ونجل رئيس الدولة فلافيو بولسونارو بتهمة تبييض الأموال.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم الموجهة إلى نجل الرئيس متعلقة بشرائه شقتين فاخرتين على الأقل في ريو دي جانيرو.

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ولم يكشف المكتب الصحفي للمدعي العام عن مزيد من التفاصيل.

من جهتها نفت المتحدثة باسم فلافيو بولسونارو ارتكابه أي جرائم واعتبرت أن التهم ذات دوافع سياسية.

يذكر أن فلافيو بولسونارو (37 عاما)، نجل الرئيس جاير بولسونارو، انتخب عضوا في مجلس الشيوخ البرازيلي عن ولاية ريو دي جانيرو في عام 2018.

المصدر: رويترز