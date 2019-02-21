مادورو يشكر بوتين على المساعدات الإنسانية

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا لكاراكاس.

وقال مادورو في كلمة له، اليوم الخميس: "أنا ممتن لمنظمة الصحة لعموم أمريكا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحزم في إرسال الأدوية".

وكانت روسيا قد نقلت إلى فنزويلا شحنة مساعدات، تضم أدوية ومعدات طبية عبر منظمة الصحة العالمية. وتم تسليم المساعدات للجانب الفنزويلي بمطار كاراكاس الدولي بحضور السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زاييمسكي.

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وبلغ وزن الشحنة التي تم تسليمها لفنزويلا 300 طن.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس أومبرتو ألفارادو غونزاليز قد أعلن الأسبوع الماضي أن فنزويلا حصلت على مساعدات إنسانية من مختلف الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو منذ بداية العام الحالي.

المصدر: تاس