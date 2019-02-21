عشرات المصابين أثناء الاحتجاجات في كتالونيا
أصيب عشرات الأشخاص جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الخميس.
وأكدت مصادر طبية في الإقليم إصابة 37 شخصا جراء الاشتباكات، بينهم 7 من عناصر قوات الأمن، بينما أبلغت الشرطة الكتالونية عن إصابة ما لا يقل عن 16 من أفرادها.
The police getting driven away by protesters, then charging back and beating people #Barcelona#VagaGeneral21F#Catalunya@afpfr@AdaColaupic.twitter.com/L8xJG6WNfb— Damien Duchêne (@golemino) February 21, 2019
وقامت الشرطة بتوقيف عدة محتجين.
🚨 #Breaking ℹ #Spain 🔴 Thousands of #Catalan protesters gathered trough the streets for the independence of a free #Catalunya during today's #21FVagaGeneral#FreeCatalanPoliticalPrisonerspic.twitter.com/e7tAAQYOBR— Compact News 🌐 (@NewsCompact) February 21, 2019
وشهد إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الخميس احتجاجات أنصار انفصال الإقليم على محاكمة 12 من قادة الحراك الانفصالي، بمن فيهم النائب السابق لرئيس حكومة كتالونيا أوريول جونكيراس وأعضاء سابقون في الحكومة.
🔴 A lot of #Catalan protesters right now in #Girona to protest against the imprisonment of members of the independent movement#FreeCatalanPoliticalPrisoners#Catalunya#Resistance#PowerToThePeople#VagaGeneral21F#21FvagaGeneral#JudiciFarsapic.twitter.com/KHRW0ozrTF— Compact News 🌐 (@NewsCompact) February 21, 2019
وكانت سلطات كتالونيا قد أجرت استفتاء على استقلال الإقليم، اعتبرته السلطات المركزية في مدريد غير شرعي، وفتحت قضايا جنائية ضد القياديين الكتالونيين السابقين، الذين تم إقصاؤهم من السلطة.
وبدأت المحاكمة يوم 12 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، وقد يصدر الحكم في القضية خلال الصيف المقبل. ووجهت إلى قادة الانفصاليين الكتالونيين تهما بالتحريض على أعمال عنف وإهدار الأموال العامة. وطلبت النيابة العامة إصدار حكم بالسجن 25 عاما بحقهم.
المصدر: تاس