تركيا تنتقد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

انتقدت تركيا يوم الخميس، تصويتا أجرته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "غير مقبول".

وأعلنت أنقرة رفضها لما تضمنته "مسودة تقرير التقدم الخاص بتركيا للعام 2018 التي تم قبولها بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، من مطالبة بـ"تعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

ومساء الأربعاء، ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة، وقامت اللجنة المذكورة بإجراء تعديلات على مسودة التقرير، وقبولها بعد موافقة 47 نائبا عليها، ورفض 7، وامتناع 10 عن التصويت.

وتتضمن مسودة التقرير "مقترحا" بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي محادثات انضمام تركيا للاتحاد.

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء يوم الأربعاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

وقال حامي آقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان "من غير المقبول إطلاقا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادا وتشجيعا.. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا".

ولفت آقصوي إلى أنه من المنتظر أن تعرض مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، على الجمعية العامة للبرلمان خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس أو من 25 إلى 28 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات