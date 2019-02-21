بيلوسي تدعو النواب للدفاع عن النظام بمواجهة هجوم ترامب

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، النواب للدفاع عن النظام من هجوم الرئيس دونالد ترامب، وذلك بدعم قرار بالكونغرس ينهي حالة الطوارئ التي أعلنها لتمويل الجدار مع المكسيك.

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وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى الديمقراطيين والجمهوريين في ساعة متأخرة الأربعاء "أكتب لأدعو جميع أعضاء الكونغرس إلى تأييد قرار عضو الكونغرس جواكين كاسترو".

وأكدت أن "قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ تجاوز حدود القانون سعيا لنيل ما فشل في الحصول عليه في عملية تشريعية دستورية ينتهك الدستور ويجب وضع حد له".

وأضافت "لدينا مسؤولية مهيبة في الحفاظ على الدستور والدفاع عن نظامنا من هجوم الرئيس".

وتعهد عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جواكين كاسترو الأسبوع الماضي بتقديم قرار ينهي تحرك الرئيس.

وسارع الديمقراطيون للتعبير عن تأييدهم.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس الذي وافق فقط على ربع المبلغ الذي يريده الرئيس وهو 5.4 مليار دولار لبناء هذا الجدار الذي شكّل أحد وعوده الانتخابية.

ورفعت 16 ولاية في وقت سابق من هذا الأسبوع دعاوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان حالة الطوارئ، غير أن إدارة ترامب واصلت مساعي جمع 6.6 مليار دولار من الأموال الفدرالية، معظمها من وزارة الدفاع.

وأمام النواب مهلة تنتهي عند الساعة 15:00 بتوقيت واشنطن اليوم الخميس لتأييد القرار قبل تقديمه رسميا الجمعة.

المصدر: وكالات