ماي تؤكد حدوث "تقدم" في مفاوضات "بريكست"

أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن لندن حققت تقدما في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص خروجها من الاتحاد "بريكست".

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن هناك تقدما بين الجانبين في الحوار حول إضفاء تعديلات محتملة على اتفاق مغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي، لكن "ثمة عملا كبيرا لا بد من القيام به" من أجل إنجاح العملية.

وأوضح المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بموقفه الداعي لضمان أن تخرج بريطانيا (من الاتحاد) بصفقة، وذلك يعني أن على كل طرف أن يعمل بنشاط لتأمين الضمانات التي يحتاج البرلمان (البريطاني) إليها".

وفي وقت سابق، قالت ماي، في ختام لقاء جمعها برئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مساء الأربعاء: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل على البحث عن الحل بوتيرة سريعة، والوقت عامل مهم، ومن مصلحتنا أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل منظم. بالتالي فقد حققنا تقدما".

وجرى اللقاء في محاولة من الطرفين لاستخلاص نتائج جهودهما المشتركة لضمان الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار العملية التي بدأت يوم 7 فبراير، حسبما جاء في بيان مشترك صدر عنهما.

وكانت المحادثات تناولت بشكل خاص موضوع "الخطة الاحتياطية" الخاصة بنظام الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية (التي هي جزء من المملكة المتحدة). وأشار البيان إلى أن "كلا الزعيمين أكدا التزامهما بتفادي رسم حدود جامدة في جزيرة إيرلندا ومراعاة وحدة السوق الداخلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، مضيفا أن كلا الطرفين وصفا المحادثات بينهما بالبناءة و"حثا فريقيهما (التفاوضيين) المعنيين على مواصلة دراسة الحلول بروح إيجابية".

وذكر البيان أيضا أن يونكر وماي اتفقا على عقد لقاء آخر قبل نهاية الشهر الجاري ليناقشا الوضع الراهن.

المصدر: رويترز + إنترفاكس