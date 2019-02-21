سوريا قد تطيح بشاناهان من البنتاغون مثلما أطاحت بسلفه ماتيس

ثارت شكوك حول قرب ترك وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان منصبه، بعد كشف مداولات له مع أعضاء بالكونغرس، منهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، محورها الانسحاب من سوريا.

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اعتبر السيناتور الجمهوري غراهام أن الوزير بالوكالة، المفتقر للخبرة العسكرية "خصماً وليس صديقاً" بسبب بصمه على قرار الانسحاب من سوريا دون نقاش.

وشاناهان المسؤول السابق في مجموعة بوينغ والآتي إلى وزارة الدفاع من دون أن تكون لديه أي خبرة عسكرية، قام الأسبوع الماضي بأول جولة خارجية له في أوروبا، حيث شارك بميونيخ في مؤتمر الأمن الدولي، والتقى على هامش هذا المؤتمر وفداً من الكونغرس الأمريكي.

وبحسب تقارير نشرتها الأربعاء وسيلتا إعلام أمريكيتان كان مراسلاهما في عداد الصحافيين المرافقين لوفد الكونغرس الأمريكي، فقد كان النقاش بين شاناهان والبرلمانيين حادا حول مسألة الانسحاب من سوريا.

ووفقاً لهذه التقارير فقد أخذ البرلمانيون على الوزير، الذي ينتظر تثبيته في هذا المنصب، موافقته على قرار الرئيس دونالد ترامب سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا في أسرع وقت ممكن، من دون أن يبدي اعتراضه عليه أو حتى أن يناقشه فيه.

وبحسب موقع بريتبارت الإخباري فإنّ السيناتور ليندسي غراهام أسرّ بنفسه للصحافيين بفحوى ما جرى بينه وبين شاناهان.

ونقل هذا الموقع اليميني عن غراهام قوله "لقد وصلت وجلست وقلت لشاناهان آسف لأنني وصلت متأخراً ولكن لدي سؤال: هل أنت تقول لكل حلفائنا إنّه لن يبقى لدينا أي جندي في سوريا بحلول 30 أبريل؟، فأجاب "نعم، هذه هي التعليمات التي لديّ".

وأضاف غراهام "عندها قلت له:هذه أغبى فكرة سمعتها في حياتي".

كما قال غراهام لشاناهان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، إنّه "إذا كانت سياسة (البنتاغون) تقوم على الانسحاب بحلول 30 أبريل فعندها سأكون خصمك وليس صديقك".

ويعارض غراهام سحب كل الجنود الأمريكيين من سوريا، وعددهم 2000 جندي، ويفضّل أن يبقى بضع مئات منهم في هذا البلد لكي يؤازروا الفصائل الكردية الموالية لواشنطن.

وردّاً على سؤال بشأن هذه المعلومات اكتفى المتحدّث باسم البنتاغون الليفتنانت كولونيل، جو بوتشينو، بالقول إنّ الاجتماع بين شاناهان ووفد الكونغرس كان مغلقاً، والبنتاغون لا يعلّق عادة على ما يدور في هكذا اجتماعات.

وأضاف المتحدّث "نعتبر هذا نقاشاً إيجابياً ومثمراً تناول طائفة واسعة من المسائل العالمية".

من ناحيتها نقلت "واشنطن بوست" عن عضو ديموقراطي في وفد الكونغرس قوله "لو كانت هذه مقابلة للحصول على وظيفة فإن (شاناهان) فشل".

ويتولّى شاناهان وزارة الدفاع بالوكالة منذ الاستقالة المدويّة لجيمس ماتيس، الجنرال البحري السابق الذي استقال في ديسمبر الماضي احتجاجاً على قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتثبيت شاناهان في منصب وزير الدفاع رهن بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر:أ ف ب