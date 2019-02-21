مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش

أودى حريق اندلع الليلة الماضية في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في فرقة الإطفاء، اليوم الخميس، أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع أكثر، حسبما نقلت عنه وكالة شينخوا.

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وقال المسؤول: "حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا".

"We are in lack of water and the fire is still out of control" informed a fireman 6 hours after of the fire ignited. And rn, 45 are announced dead. We didn't want to start 21st February like that. #dhaka#Bangladeshpic.twitter.com/9GYhaLS06E — Meem (@meemchow) February 20, 2019

وأشار المسؤول، إلى أن الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، اندلع الحريق في مستودع للمواد الكيميائية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، والمسمى "قصر هادي واحد". وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب إلى ثلاثة مبانٍ أخرى قريبة، بما في ذلك مبنى اجتماعي، على حد قول قائد خدمة الإطفاء.

At least 41 killed after a huge fire breaks out in an apartment building at a chemical warehouse in Dhaka, Bangladesh pic.twitter.com/rRbkgKEXWL — CGTN (@CGTNOfficial) February 21, 2019

وقال رجل إطفاء يدعى "جاشيم"، إنه قد لا يكون ممكنا إخماد النيران حتى تحترق جميع المواد الكيميائية.

وقال راكيبول إسلام سجيب، أحد سكان الطابق الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق والذي يضم أيضا العديد من المستودعات الكيميائية والبلاستيكية، إن سبع عائلات تعيش هناك.

وقال سوهاج حسين، أحد المصابين، إنه كان يعمل مع زملائه في مصنع بلاستيكي في المبنى في ذلك الوقت وفجأة سمعوا ضجة هائلة قبل ملاحظة الحريق، حاولوا الفرار لكنهم لم يستطيعوا الهروب من النار.

المصدر: نوفوستي+ رويترز