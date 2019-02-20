استقالات نسوية في مجلس العموم البريطاني

استقالت 3 نائبات في مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الحاكم، بسبب ما أسمينه بـ "تعامل الحكومة الكارثي مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقالت النائبات المستقيلات، إنهن سينضممن إلى تكتل مستقل جديد في البرلمان شكله 7 نواب كانوا أعضاء في حزب العمال المعارض.

وتؤيد السياسيات الثلاث إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من مظلة الاتحاد الأوروبي، ويقلن إن "استراتيجية ماي بشأن الانسحاب يقودها المتشككون في التكتل بحزب المحافظين".

وتضع تلك الاستقالات ماي في موقع أضعف في البرلمان، الذي رفض فيه النواب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب بأغلبية كبيرة الشهر الماضي.

وقالت هايدي ألين وآنا سوبري وسارة وولاستون، في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن "القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لنا كانت تعامل هذه الحكومة الكارثي مع الخروج من الاتحاد".

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من جهتها، عبرت ماي عن أسفها لقرار النائبات الثلاث، وقالت، إن "عضوية الاتحاد الأوروبي كانت مصدر اختلاف في كل من حزبنا وفي بلدنا منذ فترة طويلة".

وأضافت: "بتنفيذنا قرار الشعب البريطاني فإننا نفعل الشيء الصحيح بالنسبة لبلدنا"، في إشارة إلى استفتاء عام 2016 الذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 52 إلى 48 في المئة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ولم يتبق على مغادرة بريطانيا للاتحاد سوى 37 يوما، وهي خطوة، إن تمت ستمثل "أكبر تحول" في السياسة الخارجية والتجارية للمملكة المتحدة منذ أكثر من 40 عاما.

المصدر: رويترز