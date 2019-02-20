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ترامب: لا مكان لهدى مثنى في الولايات المتحدة

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ترامب: لا مكان لهدى مثنى في الولايات المتحدة
Reuters / Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، إنه لا مكان لما أطلق عليها مؤخرا "عروس داعش"، (هدى مثنى)، في الولايات المتحدة.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو، وقد وافق تماما، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد"!

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية ولن تقبل في الولايات المتحدة".. "ليس لديها أي أساس قانوني أو جواز سفر أمريكي، ولا حق لها في الحصول على جواز ولا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".

ونصح بومبيو جميع المواطنين الأمريكيين بعدم الذهاب إلى سوريا.

جدير بالذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما، والتحقت بتنظيم "داعش" في سوريا وتزوجت من 3 رجال خلال 5 سنوات، وتقول إنها نادمة على ما فعلته وتتوسل أن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة مجددا.

المصدر: وكالات

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