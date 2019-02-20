ترامب: لا مكان لهدى مثنى في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، إنه لا مكان لما أطلق عليها مؤخرا "عروس داعش"، (هدى مثنى)، في الولايات المتحدة.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو، وقد وافق تماما، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد"!

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية ولن تقبل في الولايات المتحدة".. "ليس لديها أي أساس قانوني أو جواز سفر أمريكي، ولا حق لها في الحصول على جواز ولا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".

ونصح بومبيو جميع المواطنين الأمريكيين بعدم الذهاب إلى سوريا.

BREAKING: US Secretary of State Pompeo Blocks #ISIS Bride Hoda Muthana from returning to US. Says Muthana is not US citizen, has no legal rights.



Muthana was recruited in 2014 while living in Alabama and seeking to return with child brought under ISIS. Statement: pic.twitter.com/d2vZf9zR4M — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 20 февраля 2019 г.

جدير بالذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما، والتحقت بتنظيم "داعش" في سوريا وتزوجت من 3 رجال خلال 5 سنوات، وتقول إنها نادمة على ما فعلته وتتوسل أن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة مجددا.

NEW: "The Trump administration continues its attempts to wrongfully strip citizens of their citizenship. Hoda Muthana had a valid US passport and is a citizen. She was born in Hackensack, NJ in October 1994," Hoda Muthana's attorney says https://t.co/324KXdKdzzpic.twitter.com/qEp8a40vhx — ABC News Politics (@ABCPolitics) 20 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات