الخارجية الأمريكية: مستعدون للدفاع عن مصالحنا والرد على أي تهديد روسي

دافع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان تك، في حديث لـRT عن موقف الناتو من خطاب الرئيس الروسي الذي ألقاه اليوم أمام الجمعية الفدرالية، ورأى فيه الحلف تهديدات له.

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وجدد تك خلال إطلالة عبر شاشة RT مساء الأربعاء موقف حلف شمال الأطلسي الذي وصف تصريح بوتين حول عزم موسكو على الرد المناسب على نشر الولايات المتحدة صواريخها في أوروبا بالقرب من الحدود الروسية، بأنه "تهديد غير مقبول".

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وأكد استعداد واشنطن للدفاع عن حلفائها ومصالحها والرد على أي تهديدات.

وزعم تك أن الحكومة الروسية قامت بالكثير من الأنشطة المزعزة للاستقرار الإقليمي والدولي، مضيفا أن الاتهامات الروسية للناتو بأنه ينوي نشر منظومات صاروخية مخالفة لمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا "غير صحيحة وتهدف لصرف الأنظار عن الانتهاكات الروسية المستمرة للاتفاقية" حسب تعبيره.

وقال: "روسيا نشرت صواريخ بعيدة المدى في أوروبا وهي تهدد حلفاءنا في أوروبا.. الطرف الذي ينصب الصواريخ المحظورة هو روسيا وليس الناتو والولايات المتحدة".

واتهم الدبلوماسي الأمريكي روسيا بتعمد انتهاك معاهدة الصواريخ عبر صنعها صاروخ 9М729 الذي يتجاوز مداه 5 آلاف كم، وقال: "الرواية الروسية مضللة، والمنظومات الصاروخية التابعة للناتو المنشورة في أوروبا مثلا "إيجيس" لا تنتهك المعاهدة، بالأساس لا وجه للمقارنة بين "إيجيس" وصواريخ 9М729.

المصدر: RT