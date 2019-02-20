مجلس الشيوخ الإيطالي يرفض مساءلة وزير الداخلية

رفض مجلس الشيوخ الإيطالي رفع الحصانة عن وزير الداخلية ماتيو سالفيني على خلفية قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن سفينة لمدة 5 أيام.

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وأظهرت هذه القضية انقسام الحكومة وخصوصا داخل حركة (5-نجوم) التي يتزعمها سالفيني واكتسبت تأييدا بفعل تعهداتها بشفافية السياسات الإيطالية وانتقاداتها اللاذعة لمحاولات برلمانية سابقة لوقف إجراءات قضائية ضد أعضاء في البرلمان.

وطلب مدعون في صقلية السماح لهم بالتحقيق مع سالفيني بتهم إساءة استغلال السلطة وقضية المهاجرين العالقين.

وعندما تولى سالفيني منصبه في يونيو الماضي، منع سفن الإغاثة الإنسانية التي تنقذ المهاجرين من الرسو في الموانئ الإيطالية وقال إنه لن يسمح برسو سفن المهاجرين إلا إذا وافق شركاء أوروبيون آخرون على استقبالهم.

المصدر: وكالات