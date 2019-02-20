وكالة: لقاء محتمل بين السيدتين الأوليين الأمريكية والكورية الشمالية

رجحت وسائل إعلام حضور سيدتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الأوليين القمة المرتقبة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في هانوي الشهر الجاري.

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وذكرت وكالة "يونهاب" أنه خلال القمة الأولى التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي لم ترافق السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ونظيرتها الكورية الشمالية ري سول-جو، زوجيهما.

وتخلفت السيدة الأولى الأمريكية عن الحدث بسبب ظروف صحية، والتي يبدو أنها دفعت بنظيرتها الشمالية إلى فعل الشيء نفسه وفقا لمبدأ الدبلوماسية.

وفي حال اجتمعت السيدتان، فإن ذلك من شأنه أن يمثل لحظة تاريخية أخرى، حيث لم يسبق أن اجتمعت سيدتان أوليان أمريكية وكورية شمالية معا.

يذكر أن ري وسّعت من حضورها الدبلوماسي على المسرح العالمي منذ العام الماضي.

وشوهدت إلى جانب كيم عندما زار بكين واجتمع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، كما أسست لعلاقات ودية مع نظيرتها الكورية الجنوبية كيم جونغ سوك بعد لقائهما خلال قمتي الكوريتين.

المصدر: "يونهاب"