طهران تكذّب واشنطن بتشويش نظامها الصاروخي

كذّب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده الولايات المتحدة بادعاء اختراقها نظام إيران الصاروخي وتشويشه.

وقال زاده: "مزاعم العدو باختراقه نظامنا الصاروخي كذبة كبرى. وإن كان العدو يقول صوابا، فلماذا يسعى بقوة وراء المفاوضات بشأن برنامج إيران الصاروخي؟ أقول إن كل هذه المزاعم كاذبة ومزيفة".

وتابع: "العدو حاول اختراق البنية التسليحية لإيران عبر إرسال بعض القطع الخاصة لكننا تمكنا من كشف مؤامرته وحولنا هذا التهديد الكبير إلى فرصة لصالحنا".

وأضاف: "كانوا يريدون القيام ضدنا بحرب طويلة الأمد من خلال الحرب في العراق وسوريا لكننا تمكنا من إفشال خططهم عبر اختراق أنظمة الأمريكيين العسكرية ومراكز القيادة والتجسس وغيرها".

وختم بالقول: "تمكنا من الحصول على معلومات من الدرجة الأولى تحدثت عن قدرات داعش وغيرها من خلال اختراق طائرات تجسس أمريكية، وحولنا هذه المعلومات إلى خطة ووضعناها في خدمة المقاومة كالحشد الشعبي لذلك تمكنوا من تحرير بعض المدن الكبرى كالفلوجة بأقل خسائر ممكنة".

المصدر: وكالات