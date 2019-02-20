هافانا تكذّب واشنطن

كذّبت هافانا واشنطن، وأكدت أنها لم تنشر أي قوات كوبية على أراضي فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في مؤتمر صحفي: "حكومتنا تكذّب هذا الافتراء بشكل قاطع".

وذكر الوزير، أن عدد الكوبيين الموجودين حاليا في فنزويلا، يبلغ 20 ألفا وجميعهم من المدنيين، ويعملون بشكل رئيس في القطاع الطبي.

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وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة السلطات الكوبية بإرسال عسكريين وقوات أمن إلى فنزويلا.

من جانبه اتهم وزير الخارجية الكوبي الجانب الأمريكي بتدبير "حملة سياسية وإعلامية كبيرة وهي في العادة مقدمة لأعمال كبيرة تقوم بها واشنطن".

ووصف الأزمة في فنزويلا، بأنها "مؤامرة إمبريالية فاشلة، تم تدبيرها في واشنطن"، وأشار إلى أن محاولات تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية لفنزويلا، هي مقدمة لغزوها، وقال: "نعتبر جميعا شهودا على التذرع بالمساعدات الإنسانية لاجتياح فنزويلا".

وقبل ذلك، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أنه سيفتح الحدود في 23 فبراير لدخول المساعدات الإنسانية.

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وفي الوقت الراهن يمنع الجيش الفنزويلي الذي لا يزال مواليا للرئيس نيكولاس مادورو دخول المساعدات الإنسانية الأمريكية من كولومبيا.

المصدر: إنترفاكس