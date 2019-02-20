واشنطن تعلق على اتهام لافروف لها بالسعي لتقسيم سوريا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أن الجانب الروسي يخطئ عندما يزعم أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم سوريا وشرذمتها.

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وأضاف بالادينو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ردا على طلب التعليق على ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "هذا سوء تفسير لسياسة الولايات المتحدة"، وقال: "نحن نؤيد الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا أجاب الدبلوماسي الأمريكي: "بالطبع، هذه ليست الحالة".

واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بالسعي لإنشاء شبه دولة شرق نهر الفرات وقال: "هدفهم الآن أصبح أكثر وضوحا... تقسيم سوريا وخلق شبه دولة على الساحل الشرقي، وهم بالفعل يستثمرون بنشاط في ذلك، وفي إجبار الحلفاء على دفع ثمن بناء وترتيب هذا الجزء من سوريا".

المصدر: إنترفاكس