 
مباشر

واشنطن تعلق على اتهام لافروف لها بالسعي لتقسيم سوريا

أخبار العالم

واشنطن تعلق على اتهام لافروف لها بالسعي لتقسيم سوريا
Globallookpress
الناطق باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhgc

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أن الجانب الروسي يخطئ عندما يزعم أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم سوريا وشرذمتها.

إقرأ المزيد
لافروف: واشنطن تسعى لتقسيم سوريا وإقامة دويلة تابعة شرقي الفرات

وأضاف بالادينو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ردا على طلب التعليق على ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "هذا سوء تفسير لسياسة الولايات المتحدة"، وقال: "نحن نؤيد الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا أجاب الدبلوماسي الأمريكي: "بالطبع، هذه ليست الحالة".

واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بالسعي لإنشاء شبه دولة شرق نهر الفرات وقال: "هدفهم الآن أصبح أكثر وضوحا... تقسيم سوريا وخلق شبه دولة على الساحل الشرقي، وهم بالفعل يستثمرون بنشاط في ذلك، وفي إجبار الحلفاء على دفع ثمن بناء وترتيب هذا الجزء من سوريا".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز