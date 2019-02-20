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ترامب يعطي الضوء الأخضر لتشكيل قوة فضائية أسوة بروسيا

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ترامب يعطي الضوء الأخضر لتشكيل قوة فضائية أسوة بروسيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي على "الأمر الرابع لسياسة الفضاء"، الذي يمهد لتشكيل "قوة فضاء أمريكية"، صنفل جديدا في القوات الأمريكية المسلحة للتعامل مع أي تهديد في الفضاء ومنه.

وجاء في نص المسودة التي وقعها ترامب أن على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات الفضائية، من خلال تشكيل قوة ستكون جزء من القوات الجوية الأمريكية".

وأعلن ترامب في يونيو 2018 أنه ينوي تشكيل "قوة فضائية" تكون فرعا جديدا تماما في القوات المسلحة إلى جانب قوات البحرية والمارينز والجيش وسلاح الجو.

وشدد على أن هذه الخطوة ضرورية للتصدي للثغرات في الفضاء وتأكيد "الهيمنة الأمريكية" في هذا المجال.

المصدر: وكالات

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