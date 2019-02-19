تحديث Google Earth يتسبب بـ"أزمة" عسكرية في تايوان (صور)

أدى تحديث جديد لخدمة Google Earth إلى كشف مواقع عسكرية تايوانية سرية، وذلك عن طريق الخطأ.

وتم الكشف عن بعض المواقع العسكرية الأكثر حساسية في تايوان وعرضها علانية بعد التحديث الذي شمل عمليات إضافة تقنية الأبعاد الثلاثية لكل من مدن تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان وتايشونغ، بحسبما ذكره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وأشارت التقارير إلى أن المواقع العسكرية التي تم الكشف عنها أظهرت بوضوح احتواءها على صواريخ باتريوت الأمريكية بالإضافة إلى قاذفات وصواريخ أخرى، ولم يتم وضع أي علامات تمويهية على صور المواقع لمنع الجمهور من مشاهدتها.

كما كشفت الصور عن مكتبي الأمن القومي والمخابرات العسكرية في الخرائط الجديدة.

وصرح وزير الدفاع التايواني "يين تي فا" بإنشاء فريق عمل للتعاون مع "غوغل" مهمته طلب محو صور المواقع بينما سيعمل الجيش على تحسين تمويه المرافق على الأرض.

Google Earth 3D rendered some nice images of SAM sites in Taiwan - https://t.co/nAyCEoEXH3pic.twitter.com/NmwTDUcBvQ — Alert 5 (@alert5) 15 февраля 2019 г.

المصدر: موقع "فوكس نيوز"