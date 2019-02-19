مأساة تحل بعائلة سورية في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، يوم الثلاثاء، أن 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم في حريق اندلع داخل منزلهم في مدينة هاليفاكس، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إن "جميع الضحايا أطفال صغار من عائلة واحدة، ونقل رجل وامرأة إلى المستشفى".

Following this morning’s fire on Quartz Dr, Police & Fire confirm 7 fatalities. All deceased are believed to be young children from the same family. A woman & man remain in hospital. Our thoughts are with the family & community at this difficult time. https://t.co/qw4WKhUHvg — Halifax_Police (@HfxRegPolice) 19 февраля 2019 г.

وأفادت وسائل الإعلام كندية بأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و14 سنة، مشيرة إلى أن العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.

ونقل موقع CBC الكندي، عن دانيال بيرت، جارة العائلة السورية، قولها إنها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل.

وتابعت: "سمعت انفجارا مدويا بينما كنت في سريري مع ابنتي.. وتلا ذلك صراخ امرأة، لذا قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته هو ألسنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة"، مضيفة أنها أسرعت بالخروج من منزلها رفقة أبنائها واتصلت برقم الطوارئ 911.

وأشارت دانيال في تصريحاتها إلى أن كل شي حدث بسرعة البرق.

UPDATED Halifax house fire kills 7 children of Syrian refugee family



Police say that a man and a woman are still in hospital.

https://t.co/amLByz0ic5pic.twitter.com/vIMmyYQEGS — CBC Nova Scotia (@CBCNS) 19 февраля 2019 г.

Latest: Multiple dead after house fire in Halifax



"The mother was on the grass, praying I guess, bowing her hands down."https://t.co/2QhFPNePW4pic.twitter.com/iqDs91rkLq — Philip Croucher (@Philip_Croucher) 19 февраля 2019 г.

وتعليقا على الحادث المأساوي، كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب وأقاربهم.. الذين منوا بهذه الخسارة الفظيعة".

وأضاف: "تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه".

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 февраля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام كندية + تويتر