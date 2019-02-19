أردوغان: لن نقدر على تحمل موجة لجوء جديدة بمفردنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، إن بلاده لن تكون قادرة على تحمل عبء اللاجئين بمفردها في حال حدوث موجة نزوح جديدة.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة له في المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في اسطنبول، أن نفقات أنقرة لصالح اللاجئين تجاوزت 37 مليار دولار.

وتطرق أردوغان في كلمته إلى الأزمة السورية، وصرح بأن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين، مشددا على أن إبقاء اللاجئين داخل الحدود التركية لايمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا.

#عاجل | أردوغان: إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لايمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها #سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 19 февраля 2019 г.

وتابع بالقول: "يوجد في العالم حاليا نحو 260 مليون مهاجر وأكثر من 68 مليون مُهجَر، وأزيد من 25 مليون لاجئ والأرقام في ازدياد".

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" إلى أن الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني، مؤكدا أن بناء المزيد من الجدران وووضع الأسلاك الشائكة ليس حلا لمنع الهجرة غير النظامية.

وأوضح أردوغان أن المهاجرين سيلجأون إلى وسائل جديدة للهروب مع استمرار انتهاك القوانين والصراعات في العالم واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما تحدث الرئيس التركي أيضا عن القضية الفلسطينية، قائلا إن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة إخضاعهم عبر الفقر والعوز، مناف للإنسانية.

المصدر: وكالة "الأناضول"