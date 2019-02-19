الجيش الفنزويلي: على من يحاولون فرض حكمهم أن يمروا فوق جثثنا أولا!

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أنه على أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا أن "يمروا فوق جثث أفراد الجيش أولا"، مؤكدا ولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بادرينو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الفنزويلي: "من يحاول أن يكون رئيسا هنا... فعليه أن يمر فوق جثثنا أولا"، مشددا على أن المحاولات لفرض حكومة "دمية" وغير وطنية في فنزويلا ستفشل.

وأضاف الوزير أن الشعب وحده هو من يعبر عن إرادته حول من يريد أن يحكمه بانتخابات مباشرة. وقال: "نحن لا نعترف إلا بالسلطة التي مصدرها سيادة الشعب الفنزويلي. وإذا أرادوا ابتزازنا دعهم يبتزوننا، وإذا أرادوا فرض عقوبات علينا دعهم يفرضونها، لكننا سنظل مدافعين عن الوطن"!

وأكد بادرينو ولاء الجيش للرئيس مادورو، قائلا إن "الجيش والقوات المسلحة تعترف بالرئيس مادورو قائدا لها".

ووصف وزير الدفاع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فنزويلا بأنه غير مقبول ومتكبر ولا معنى له. ورفض ما جاء فيه من الدعوات للجيش الفنزويلي للتوقف عن دعم الرئيس مادورو.

وقال إن ترامب "لا يحترم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ويقيمها بشكل خاطئ، حيث يحاول إعطاء أوامره لها ويطلب منها تجاهل الدستور الفنزويلي".

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وأشار بادرينو إلى أن ترامب "يريد تنصيب نفسه قائدا للجيش الفنزويلي وحديثه المتكرر عن المساعدات الإنسانية يهدف لتقديم الصورة كأن الجيش سيواجه الشعب"، مؤكدا أن القوات الفنزويلية ستبقى على الحدود للتصدي لأي خطر محتمل.

وأضاف الوزير الفنزويلي: "نلاحظ أن هناك ميولا واضحة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للاستحواذ على فنزويلا"، مضيفا أن "هدف الولايات المتحدة هو سرقة ثروات فنزويلا تحت حجة المساعدات الإنسانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة أمام فنزويليين مقيمين في الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا، أمس الاثنين، دعا فيها الجيش الفنزويلي إلى التوقف عن دعم مادورو والانتقال إلى جانب زعيم المعارضة خوان غوايدو والاعتراف به رئيسا للبلاد.

المصدر: RT، وكالات