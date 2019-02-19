نائب وزير الخارجية الإيراني لـ RT: موقف إيران دفاعي ولن نتساهل بالدفاع عن بلدنا

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد سجادبور، أن موقف بلاده دفاعي، وأنها لن تتساهل في الذود عن أرضها ومياهها وأجوائها.

وقال سجادبور لبرنامج "قصارى القول"، "لم نكن يوما عدوانيين، وإنما ندافع عن مصالحنا وثورتنا وأراضينا، وقد ثبت ذلك خلال السنوات الأربعين الأخيرة، أن إيران بلد يدافع بنجاح عن نفسه".

وأضاف، أن "الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصالحنا، لن تمر بدون عقاب".

وأشار السياسي الإيراني، إلى أنه يمكن اعتبار بلاده "فاعلا ناضجا"، وأنه يتخذ القرارات بحذر وحصافة، لتكون قابلة للتنفيذ.

وشدد على أن بلاده تحرص على تأمين وحدة أراضيها واستقلاليتها، وأنها قادرة في تأمين الحماية والدفاع، وأنها (إيران)، الدولة الوحيدة في المنطقة، والتي لا تنتمي إلى تحالفات عسكرية، ولا تستعير أمنها من هنا وهناك.

وقال سجاد بور، "لدينا القوة الكافية لصد التهديدات التي تحيق ببلادنا، وأنا واثق من إمكانية مؤسساتنا الأمنية"، مشيرا إلى أنه "من السخرية افتراض أن إيران مصدر وحيد للمشكلات في المنطقة"، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بمؤتمر وارسو، أكد المسؤول الإيراني على "أن الهدف الرئيس من المؤتمر، هو تهميش القضية الفلسطينية".

المصدر: RT