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عرسهم انقلب عزاء.. حادث دهس جماعي في الهند

أخبار العالم

عرسهم انقلب عزاء.. حادث دهس جماعي في الهند
AFP STRINGER
صورة أرشيفية
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لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون مساء أمس الاثنين، حيث دهست شاحنة موكب عرس في ولاية راجاستان شمالي الهند.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع عندما كان المشاركون في العرس يزفون العروس على جانب الطريق العام ومنشغلين بالرقص والغناء.

وذكرت المصادر أن العروس كانت بين المصابين في الحادث، وأنها نجت بأعجوبة.

المصدر: وكالات

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