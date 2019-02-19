عرسهم انقلب عزاء.. حادث دهس جماعي في الهند

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون مساء أمس الاثنين، حيث دهست شاحنة موكب عرس في ولاية راجاستان شمالي الهند.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع عندما كان المشاركون في العرس يزفون العروس على جانب الطريق العام ومنشغلين بالرقص والغناء.

وذكرت المصادر أن العروس كانت بين المصابين في الحادث، وأنها نجت بأعجوبة.

Rajasthan: At least 10 people died after they were run over by a truck on Pratapgarh-Jaipur Highway in Ambawali Village of Pratapgarh district, earlier tonight. pic.twitter.com/FS8zTtNDDQ — ANI (@ANI) February 18, 2019

Truck ploughs into wedding party, 12 killed - Times of India https://t.co/zfmiNpac2o#Jaipur — #Jaipur (@hashjaipur) February 19, 2019

المصدر: وكالات