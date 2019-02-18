تظاهرة أمام البيت الأبيض ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

تجمع معارضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض الكونغرس تمويل بناء جدار فاصل عند الحدود المكسيك.

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وحمل المحتجون لافتات كتب على بعضها: "ترامب يحتال على الدستور" و"لا نريد ملكا يحكمنا".

وقال المتظاهر سام كروك (65 عاما) وهو يحمل لافتة تصف ترامب بالديكتاتوري، إن الرئيس الأمريكي "ينتهك كل القواعد من أجل تحقيق مقاصده".

ورأت المحامية أليسون فولتز (55 عاما) أن ترامب "اختلق أزمة" بعد رفض النواب الديمقراطيين في الكونغرس الموافقة على تخصيص التمويل الذي يطالب به ترامب لتشييد الجدار، مشيرة إلى أنه "يتصرف مثل طفل.. وما هكذا تكون الديمقراطية".

Reuters

Reuters

وقد أعلن الرئيس الأمريكي الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس، استخدام ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية من التدفق على بلاده.

واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن ترامب أساء استخدام السلطة.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عزم المجلس اللجوء للقضاء لمواجهة قرار ترامب.

Reuters

المصدر: أ ف ب