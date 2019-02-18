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ترامب: أيام الاشتراكية باتت معدودة في فنزويلا وغيرها

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام الاشتراكية في فنزويلا وغيرها من دول المنطقة مثل كوبا ونيكاراغوا باتت معدودة.

وقال ترامب أمام تجمع للفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن حكم الاشتراكيين في فنزويلا أدى إلى نتائج كارثية ودمر اقتصاد البلاد، حيث وصلت نسبة التضخم إلى مليون بالمئة، ما أدى لمغادرة 3 ملايين شخص البلاد.

وأضاف ترامب أن "نهاية الاشتراكية" وصلت إلى دول نصف الكرة الأرضية الغربية، وباتت أيامها معدودة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وغيرها من الدول.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق "انتقال سلمي" للسلطة في فنزويلا، ودعا الجيش الفنزويلي للتوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن غوايدو تعهد بالعفو العام عن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفنزويلية، الذين تتهمهم المعارضة بانتهاك حقوق الإنسان.

ودعا ترامب الجيش الفنزويلي كذلك إلى عدم عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

المصدر: RT

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