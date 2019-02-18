واشنطن تعرقل مساعي تحسين الطيران المدني الكوري الشمالي

نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة عرقلت مساعي وكالة تابعة للأمم المتحدة لتحسين الطيران المدني في كوريا الشمالية، قبل القمة الثانية بين زعيمي البلدين.

وقال مصدر مطلع: "الخطوة الأمريكية تمثل جزءا من أسلوب التفاوض لمواصلة فرض الضغط على بيونغ يانغ قبل القمة الثانية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام أواخر فبراير الجاري".

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على التزامات ملموسة من كوريا الشمالية في القمة للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

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وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، والتي يبلغ عدد أعضائها 192 دولة، مع بيونغ يانغ لفتح مسار جوي جديد يمر عبر المجال الجوي للكوريتين.

وتسير شركات الطيران رحلاتها في الوقت الحالي في مسارات غير مباشرة لتحاشي أجواء كوريا الشمالية بسبب تهديدات بإطلاق صواريخ تستهدف الرحلات المدنية.

المصدر: رويترز