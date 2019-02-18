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مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى

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مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى
Reuters HANDOUT
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ "إمبراطورية مجنونة".

وكتب مادورو في تغريدة على "تويتر": "لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى".

وأضاف: "الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة".

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وختم تغريدته بالقول: "لندافع عن السلام"!

وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب في البلاد، وذلك على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد بعد أن أعلن ذلك يوم 23 يناير الماضي.

المصدر: RT

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