مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ "إمبراطورية مجنونة".

وكتب مادورو في تغريدة على "تويتر": "لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى".

El imperio en su locura, no comprende que el tiempo de las cañoneras, los golpes de Estado y las intervenciones se terminó. Es tiempo de independencia, de orgullo nacional, de poder popular y de República libre y soberana. ¡Defenderemos la Paz! pic.twitter.com/iAYB1EWg57 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 18, 2019

وأضاف: "الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة".

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وختم تغريدته بالقول: "لندافع عن السلام"!

وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب في البلاد، وذلك على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد بعد أن أعلن ذلك يوم 23 يناير الماضي.

المصدر: RT