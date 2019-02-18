مئات "الدواعش" فروا للعراق يحملون 200 مليون دولار نقدا

نقلت قناة "سي إن إن" من مسؤول عسكري أمريكي اليوم الاثنين تأكيده أن مئات المسلحين التابعين لتنظيم "داعش" فروا من سوريا إلى غرب العراق ومعهم 200 مليون دولار نقدا.

وأضاف المصدر للقناة الأمريكية أن قرابة 1000 من مقاتلي "داعش" فروا من سوريا إلى الجبال والصحاري في غرب العراق في الأشهر الستة الماضية ومعهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا.

كما نقلت القناة عن مسؤول ثان زعمه أن مسلحي "داعش" يستمرون في الفرار مع اقتراب المواجهات من آخر معقل للتنظيم في جنوب شرق سوريا، مشيرا إلى أن بعض المقاتلين السابقين كانوا أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة في العراق.

وقال المسؤولان إن التقييمات والتقديرات تشير إلى أن قوة "داعش" تتلاشى.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أنه خلافا لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم أحد كبار المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين تعريفا مختلفا وأكثر دقة عن "الهزيمة" عندما يتعلق الأمر بـ"داعش".

وصرح المسؤول بأن هزيمة التنظيم ليست فقط بقطع إمداداته على الأرض، وإنما أيضا هزيمة شبكاته بما في ذلك مصادر الإيرادات المالية الإضافية، ومن يزوده بالأسلحة، مبينا أنه قد يكون هناك عشرات الآلاف من المشاركين في ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن تنظيم "داعش" بحوزته قرابة 40 طنا من الذهب، مشيرا إلى أنه سرقها من العراق وسوريا، بعدما جمعها من جميع مناطق سيطرته.

المصدر: قناة "سي إن إن" الأمريكية