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أردوغان للأمريكيين: ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وترفضون بيعها لنا

أخبار العالم

أردوغان للأمريكيين: ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وترفضون بيعها لنا
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين، إذ تقوم بإرسال شاحنات السلاح للمقاتلين الأكراد بيما تمتنع عن تزويد بلاده بالأسلحة.

وقال أردوغان، "ترسلون 23 ألف شاحنة سلاح إلى الإرهابيين، وتمتنعون عن تزويد تركيا به، رغم أننا ندفع ثمنه".

وأضاف: "نحن ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن وفاء للوعود التي قطعت لنا" مشيرا إلى أن بلاده لن تتغاضى عن تأسيس "تنظيم إرهابي" على حدودها، وتوعّد بتدمير "ممر الإرهابيين على الحدود الجنوبية لتركيا".

وتابع: "لم نفعلها اليوم فحتما سنوجه ضربة قاصمة للإرهابيين في قادم الأيام".

المصدر: الأناضول 

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