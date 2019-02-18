قطار ألماني سريع ينحرف عن مساره في سويسرا

انحرف قطار ألماني فائق السرعة كان على متنه 240 راكبا عن مساره في مدينة بازل السويسرية.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية إنه لم يصب أحد في الحادث، مشيرا إلى أن القطار أخلي تدريجيا من الركاب وتعطلت خدمة القطارات بين محطة إس.بي.بي ومحطة باديشر بانهوف في بازل. ولم يتضح فورا سبب خروج القطار عن القضبان.

Strecke Basel Badischer Bhf.–Basel SBB nach Entgleisung unterbrochen https://t.co/rAr4fMi6frpic.twitter.com/nxdXfNFaKJ — SBB Medienstelle (@sbbnews) February 17, 2019

المصدر: وكالات