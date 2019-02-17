مسؤول كوري شمالي يزور مصانع سامسونغ للهواتف الذكية في فيتنام (فيديو)

أفادت مصادر بأن مسؤولا رفيع المستوى من كوريا الشماليية زار مناطق يقع فيها مصنعان للهواتف الذكية تابعان لشركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية في فيتنام.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن كيم تشانغ سونغ كبير مستشاري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصل إلى هانوي يوم السبت للتأكد من التحضيرات اللوجيستية للقاء القمة الثاني بين الزعيم الكوري والرئيس الأمريكي والمخطط لانعقاده في نهاية فبراير الجاري.

وغادر وفد كيم دار الضيافة التابعة لحكومة فيتنام في غضون الساعة السابعة صباح الأحد واتجه إلى محافظة بيك نين شمال هانوي والتي يوجد فيه مصنع سامسونغ لإنتاج الهواتف الذكية، ومن ثم اتجه إلى محافظة "تاين وونغووين" والتي يوجد فيها مصنع آخر للشركة لإنتاج الهواتف الذكية.

هذا وصرح مسؤول في سامسونغ للإلكترونيات بأن الشركة لم تتلق أي بلاغ عن زيارة المسؤول الكوري الشمالي لمصنعها.

إلى ذلك، أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى إمكانية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المفاجئة لمصانع سامسونغ للإلكترونيات في فيتنام أثناء زيارته المتوقعة إلى هناك قبيل لقاء قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال يومي 27 و28 من الشهر الحالي.

وأضافت أنه في حال قيام كيم بزيارة مصانع سامسونغ، فيمكن تفسير ذلك بأنه إظهار لإرادته القوية على الانخراط في المجتمع الدولي وانتهاج طريق يركز على التطوير الاقتصادي عبر الانفتاح والإصلاح.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية