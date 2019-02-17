الجيش الكوبي يعبر عن دعمه لمادورو

عبر الجيش الكوبي السبت عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتتهم هافانا حليفة الحكومة التي أرسى أسسها هوغو تشافيز، الولايات المتحدة بالإعداد لاعتداء ضد فنزويلا.

وبمناسبة مراسم جرت في ثكنات وبث التلفزيون الحكومي الكوبي وقائعها يومي الجمعة والسبت، وقّع أفراد القوات المسلحة الثورية بيانات دعم لنيكولاس مادورو، مرددين شعاراتهم التقليدية "حتى النصر دائما"! و"الوطن أو الموت سننتصر"!

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وقال الضابط إينياسيو أريوزا خلال مراسم في ثكنة ماتانزا التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن هافانا إن "عمل الولايات المتحدة لمهاجمة وغزو بلد هو تدخل" في شؤونه، مؤكدا أن الفنزويليين "وحدهم يمكنهم حل مشاكلهم الداخلية".

ومن بين موقعي البيانات نائب وزير القوات المسلحة الجنرال جواكين كوينتاس سولا (80 عاما) الذي قاتل في الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.

كما أطلقت السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي أيضا حملة دعم لمادورو ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة، رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على حسابه على تويتر السبت، أن "الشعب الكوبي يعبر عن تضامنه مع فنزويلا، مع الثورة البوليفارية ورئيسها الشرعي نيكولاس مادورو ويطالب باحترام السيادة والسلام".. "لا تلمسوا فنزويلا".

المصدر: أ ف ب