وزير الدفاع الأمريكي: لم يتخذ قرار بعد بشأن تمويل الجدار مع المكسيك

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان السبت أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن تمويل الجدار الذي يريد الرئيس ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك من ميزانية البنتاغون.

وقال شاناهان للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى واشنطن من ميونخ: "بطريقة متعمدة للغاية، لم نتخذ أي قرار بعد".

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وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضي "حالة الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي يتيح له نظريا تجاوز الكونغرس واستخدام أموال من الميزانية الفدرالية المخصصة للحالات الطارئة لتشييد الجدار الذي يريد بناءه لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.

والبنتاغون هو الوزارة التي لديها أضخم ميزانية مخصصة للحالات الطارئة، وقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستخدم من هذه الميزانية مبلغ 6.1 مليار دولار لتشييد الجدار.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن أكثر بقليل من نصف هذا المبلغ (3.6 مليار دولار) سيسحب من ميزانية الإنشاءات العسكرية، في حين سيسحب القسم الآخر المتبقي(2.5 مليار دولار) من ميزانية البنتاغون المخصصة لأنشطة مكافحة المخدرات، غير أن البنتاغون أصدر بيانا الجمعة أوضح فيه أن وزير الدفاع هو المخول دستوريا عند إعلان حالة الطوارئ بتحديد كيفية صرف الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية.

وتعليقا على الموضوع أفاد شاناهان بأنه لم يتخذ أي قرار وهذا ما سيفعله غدا الاثنين، موضحا أن البنتاغون استعد منذ فترة لمثل هذا الاحتمال وقد أجرى دراسة عن مصادر التمويل الممكنة لبناء الجدار.

كما صرح أيضا أنه سيراجع هذه الدراسة الآن بعدما أعلنت حالة الطوارئ، وبناء عليها يمكن إجراء تقييم لما هو مناسب.

وبحسب مصدر دفاعي فإن قرار شاناهان قد لا يصدر إلا بعد أيام عدة.

المصدر: أ ف ب