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رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته لإسرائيل بسبب نتنياهو

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رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته لإسرائيل بسبب نتنياهو
Reuters Kacper Pempel
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي زيارته إلى إسرائيل والتي كانت مزمعة في 19 فبراير الجاري، وذلك بسبب تصريحات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميخال دفورتشيك عن هذا القرار في أعقاب اتصال هاتفي بين مورافيتسكي ونتنياهو، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعقد في القدس يوم 19 فبراير اجتماع لدول مجموعة فيشيغراد (هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك) وإسرائيل.

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وأوضح دفورتشيك أن رئيس الوزراء البولندي أبلغ نتنياهو بأن الوفد البولندي إلى الاجتماع سيترأسه وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش بدلا من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا القرار مرتبط بما نسب إلى نتنياهو من تصريحات حول تعاون البولنديين مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

واستدعت بولندا السفيرة الإسرائيلية لديها على خلفية نشر الصحافة الإسرائيلية لتلك التصريحات.

وأوضحت السفيرة أن وسائل الإعلام نقلت تصريحات رئيس الوزراء، التي أدلى بها خلال حضوره لمؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير، وأن نتنياهو لم يقصد الشعب البولندي بأسره، وإنما بولنديين منفردين.

المصدر: تاس

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