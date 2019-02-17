باكستان ترسل وفدا لإيران لبحث هجوم زاهدان

أعلنت طهران أن وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف، وباكستان شاه محمود قريشي قد بحثا في اتصال هاتفي هجوم زاهدان الإرهابي، وأكدت أن إسلام آباد قررت إرسال وفد إلى إيران لبحث الهجوم.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزير قريشي أدان الهجوم الإرهابي على زاهدان، وأعرب لظريف عن مواساة بلاده لذوي الضحايا.

وأضافت أن وزير الخارجية الباكستاني أكد "استعداد إسلام آباد للتعاون مع طهران في دراسة أسباب هجوم زاهدان ومحاربة الجماعات الإرهابية بشكل مشترك".

وأشارت إلى أن إسلام آباد سوف ترسل اليوم وفدا لطهران لبحث ملابسات الهجوم الإرهابي على حافلة الجنود الإيرانيين.

واستدعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق السفيرة الباكستانية في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان الإرهابي الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب محافظة سيستان بلوشستان جنوب غربي البلاد.

واتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في وقت سابق باكستان بإيواء ودعم منفذي هجوم زاهدان الذي أودى بحياة نحو 27 جنديا وأصاب 13 آخرين الأربعاء الماضي.

المصدر: RT