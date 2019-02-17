وزير الخارجية الإيراني: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل
AFP / Alexander NEMENOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgz2
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد من أن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.
وقال ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "بالتأكيد بعض الناس يسعون للحرب.. إسرائيل".
وصرح الوزير الإيراني: "خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
وتابع قائلا "التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي".
واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد الغارات التي شنتها على سوريا، كما انتقد الدول الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)