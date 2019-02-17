روحاني مخاطبا دولا في المنطقة: تجنيد مرتزقة وعملاء ضد إيران لن يجلب لكم الأمن والاستقرار

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا في المنطقة من تبعات دعم القوى المعادية لبلاده، وأكد أن إيران تسعى لإيجاد علاقات جيدة مع جميع دول الجوار.

وقال روحاني في خطاب جماهيري ألقاه في ميناء بندر عباس جنوب البلاد اليوم الأحد، إن إيران "لن تسمح لبعض الإرهابيين الذين يتلقون المال من دولة ما والسلاح من دولة أخرى أن يعرّضوا مصالحنا الوطنية للخطر".

وتابع مخاطبا بعض الدول الإقليمية: "اعلموا أن تجنيد مرتزقة وعملاء ضد إيران لن يجلب لكم الأمن والاستقرار".

وقال روحاني إن "بعض دول جوار إيران اختارت الطريق الخاطئ من خلال لجوئها إلى الحماية الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن إيران لا تخشى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، التي تهدف إلى "خلق شرخ بين النظام والشعب في إيران وبث الفرقة والخلافات".

وجدد الرئيس الإيراني الدعوة لإخراج أمريكا وإسرائيل من المنطقة، معتبرا أن انسحاب أمريكا من المنطقة ينبغي أن يتم بشكل عاجل، وأن أمن المنطقة يجب أن يكون بيد دول المنطقة التي "ليست بحاجة إلى التواجد الأجنبي".

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وقال روحاني: "نتمتع بعلاقات حسنة مع جميع دول الجوار عدا دولة أو دولتين"، مضيفا أن "هناك دولتان في الخليج تخطئان باعتقادهما أن إيران عدوة لهما".

وذكر روحاني أن إيران "لم تكن البادئة بأي اعتداء في المنطقة"، مؤكدا أن بلاده لا تسعى إلى السيطرة على أي دولة، ولا أطماع لها في أي دولة بالمنطقة.

ودعا روحاني دول المنطقة إلى إقامة "علاقات أخوية مبنية على حسن الجوار".

المصدر: RT