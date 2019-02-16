احتجاجات ضخمة في برشلونة على محاكمة قادة الإقليم

أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 200 ألف شخص شاركوا في احتجاجات في برشلونة رفضا لمحاكمة 12 من قادة الإقليم المتهمين في قضية إعلان انفصال كتالونيا عام 2017.

ودعت أحزاب وجمعيات مؤيدة للانفصال إلى التظاهرة، وقدر مشاركون فيها الحشود بنصف مليون شخص، ساروا خلف لافتة كتب عليها، "حق تقرير المصير ليس جريمة".

وحمل المتظاهرون العلم الكتالوني، إضافة الى لافتات كتب عليها "الحرية للأسرى السياسيين".

ويمثل أمام القضاء منذ الثلاثاء الماضي في مدريد 12 مسؤولا بتهمة محاولة فصل كتالونيا عن إسبانيا في أكتوبر عام 2017، إضافة إلى تهم أخرى مثل التمرد واختلاس الأموال والعصيان.

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وتؤكد النيابة العامة الإسبانية أن "الانفصاليين"، ارتكبوا أعمال عنف، إلا أن السياسيين المؤيدين للانفصال يقولون إن "الشرطة هي التي قامت بأعمال عنف يوم الاستفتاء، وإن الصور شاهدة على ذلك".

ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة نحو 3 أشهر، على أن يصدر الحكم قبل شهر يوليو المقبل.

المصدر: أ ف ب