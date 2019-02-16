نواب ألمان يطالبون بالتخلص من القنابل النووية الأمريكية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، الداخل في الائتلاف الحاكم في البلاد، مطالبتهم بالتخلص من الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة، أن الحزب شكل لجنة لتقييم موقف الحزب من جديد، فيما يتعلق بشؤون الأمن والسياسة الخارجية، بما في ذلك بخصوص فوائد الاستخدام المشترك للسلاح النووي.

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ومنذ الحرب الباردة تستخدم القوات الأمريكية الطائرات الحربية الألمانية لنقل وإطلاق القذائف النووية الأمريكية.

ويعتقد الخبراء، أن الجيش الأمريكي نشر في دول أوروبا حوالي 180 قنبلة نووية من نوع "بي61" – 20 قطعة منها في ألمانيا، والباقي في بلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وقال عضو البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي رولف موتزينيك: "المشاركة النووية لا تعني بالضرورة أنه يجب علينا الاحتفاظ بالقذائف النووية في بلادنا".

وأشار إلى أن بلاده قد تحذو حذو كندا وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، في منعها نشر أسلحة الدمار الشامل الأمريكية داخل أراضيها.

المصدر: لينتا رو